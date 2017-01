Plus d'infos sur le concert Excuse My French : Poldoore - Dj Fly& Netik - Scarfinger & Jean Du Voyage à Paris

Excuse My French sonnesla rentrée en fanfare à la Bellevilloise vendredi 20 janvier 2017.

Pour cette première édition de l'année 2017, on maintient les bonnes habitudes et on se retrouve le 20 janvier pour faire la fête dans une ambiance explosive.

Issu de la scène électro toulousaine, Scarfinger viendra faire danser les touches de sa MPC à l'occasion de deux lives, parce qu'à la fin du premier vous en redemanderez !

Se succèderont également DJ Netik et Dj Fly, deux turntabilists habitués aux soirées Excuse My French, à la technique mondialement reconnue !

Egalement présent : Jean du Voyage, DJ et beatmaker nomade aux sons éclectiques.

Enfin, cerise sur le plateau, LE producteur Belge qui monte : POLDOORE : marqués par de nombreuses influences ; ses instrus Electro-Hip Hop sont savamment relevées par des sonorités Soul, Funk et Jazzy. Un maitre du genre...

Vous l'aurez compris, cette soirée va faire chauffer le parquet et on compte sur vous pour contribuer à y mettre le feu.

Site web : http://www.labellevilloise.com/2017/01/20390/

Infos réservation :

Préventes Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com