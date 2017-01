Plus d'infos sur le concert Duo Miral à Paris

Le Duo Miral en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise mercredi 11 janvier 2017.

Le duo Miral ,composé de Climène Zarkan et de Baptiste Ferrandis, invite au voyage, à la rencontre des cultures et au métissage. Ces deux jeunes musiciens trouvent leurs muses et leurs envies dans la diversité infinie de la musique.

Piochant dans les mélodies orientales, s'appropriant les rythmes africains, composant avec la finesse des accords jazz, leur répertoire est au carrefour de leurs racines et de leurs goûts

Site web : http://www.labellevilloise.com/2017/01/duo-miral/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com