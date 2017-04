Plus d'infos sur le concert Az Iii + Gainsbourg Etc... Featuring Laura L à Paris

SOIRÉE VLF

Sur scène en concert Show Case, les interprètes des albums sortis en Mars et Avril 2017.

AZ III SWINGUE AZNAVOUR

AZ III c'est Aldo Frank, Tony Bonfils et Didier Guazzo.

Ces trois complices qui connaissent la musique de A à Z pour avoir été les accompagnateurs des grands noms de la chanson fran?aise sur scène et en studio, sans pour autant négliger leur carrière de musiciens de Jazz, se sont réunis pour rendre hommage au plus grands de tous les artistes avec lesquels ils ont collaboré.

C'est sous le regard bienveillant de Mr Aznavour lui-même que cet album voit le jour.

Les chansons qu'on ne présente plus sont traitées comme des standards sur le principe « Thème-chorus-thème » et revisitées sur le mode multiple et transculturel du Jazz Européen.

« Il faut savoir » prendre « Le temps » de flâner en pensée dans les rues de « Paris au mois de Mai ». C'est peut-être un « Plaisir démodé » mais « Hier encore » j'aimais bien que l'être aimé pose sa tête « Au creux de mon épaule » pour écouter ce vibrant hommage à l'éternelle et toujours actuelle chanson fran?aise.

Aldo Frank : piano

Tony Bonfils : contrebasse

Didier Guazzo : batterie

-------------------------------------------------

GAINSBOURG ETC... FEATURING LAURA L

L'album que vous avez entre les mains est une revisite des titres de Serge Gainsbourg.

La voix chaude et les improvisations expressives de Laura, la plus Italienne des chanteuses de Jazz Parisiennes, la rythmique de Simon Teboul, Clément Febvre et le piano de Minh Pham font sourdre un sound design transgénérationnel mâtiné de Funk, d'Electro et de Hip-Hop.

C'est un album qui sonne Jazz mais le Jazz de 2017 qu'on peut aussi bien écouter confortablement installé dans un Lounge Bar que rythmer de scansions sur une piste de Dance

Floor. Le grand Serge lui même aurait sans doute été séduit par cet heureux mélange.

C'est original, pertinent, et musicalement exigeant Lionel Eskenazi, Jazz Magazine

Laura Littardi : vocal & improvisation musicale

Minh Pham : piano & improvisation musicale

Simon Teboul : contrebasse, improvisation musicale & enregistrement

Clément Febvre : batterie & improvisation musicale

Guest :

Sylvain Gontard : trompette (New York USA)

