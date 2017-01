Plus d'infos sur le concert Angelfish Decay et Ghost Dance à Paris

A l'occasion de la sortie de son 1er EP Hypnotised Tourist Angelfish Decay joue au cirque électrique et invite La Ghost Dance à partager cette soirée.

2 groupes incontournables.

Dans le shaker d'Angelfish Decay : Un quatuor à cordes très énervé branché sur des amplis, avec drums machine, percus et chant en anglais, qui puisent aux racines rock, tendance électro du LCD Soundsystem, post-moderne de Michael Nyman, ou pop rock du Brian Eno des late 70's (et de ses collaborations avec Bowie ou les Talking Heads).

Frank Williams & the Ghost Dance sillonnent aujourd'hui la voie ouverte par les mystiques du rock et les crooners de la soul music dans les labyrinthes d'asphalte de la commune de Paris. La Ghost Dance appelle au réveil des âmes entre simulacres des danses indiennes, de chants d'esclaves, de dervich tourneurs et d'hymnes pop.

Le cirque électrique : Place du Maquis du Vercors, 75020 Paris

20h15

Participation libre.

Site web : http://www.angelfishdecay.fr

Infos réservation :

Tél. 0954544724 - Email. contact@cirque-electrique.com