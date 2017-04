Plus d'infos sur le concert Xavier Belin/gloria Bonheur & Mizik An Chay' à Paris

Gloriah Bonheur voix, Xavier Belin piano/arrangement, Yves Yann Lavaly flûte,Nicolas Boidel violon, Boris Reine-Adélaide tambour bèlè

La musique de Mizik an Chay' se situe à la croisée de la biguine et du bèlè, musiques traditionnelles martiniquaises. Diverses influences, comme celles issues des cultures et musiques afro-descendantes du monde se retrouvent dans les compositions de ce quintet. Ensemble, les membres de Mizik an Chay' réunissent leur créativité et leur énergie pour créer une musique qu'ils veulent originale et authentique. Ils s'inspirent du patrimoine musical de leurs prédécesseurs tels que Malavoi, Eugène Mona, Marius Cultier, Bwakoré, et également d'autres musiques du monde.