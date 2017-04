Plus d'infos sur le concert Thomas Enhco New Trio à Paris

French rising star !

Elu « Révélation Jazz » aux Victoires de la Musique 2013, le jeune pianiste oeuvre au renouveau du jazz fran?ais, comme en témoigne la qualité de son « New Trio ».

This young and talented french pianist presents his excellent New Trio !

Infos réservation :

Réservez en ligne Tél. 0142332288