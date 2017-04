Plus d'infos sur le concert Stephan Macleod - Les Ambassadeurs à Paris

STEPHAN MACLEOD, basse LES AMBASSADEURS ALEXIS KOSSENKO, flûte & directionMarc-Antoine Charpentier Leçons de Ténèbres pour voix de basse Marin Marais : pièces en trio L'art de Charpentier réside tout entier dans son génie des couleurs et des climats, qui s'exprime sublimement dans ses pièces sacrées de caractère intimiste. Les Leçons de Ténèbres sont, à cet égard, de vrais chefs-d'oeuvre, alternant dramatisme et suspension, baignant dans un clair-obscur raffiné. Charpentier s'y montre l'égal de Couperin. Avec une équipe de chanteurs rompus à cette musique, Alexis Kossenko et Les Ambassadeurs nous convient à une veillée inoubliable.