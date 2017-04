Plus d'infos sur le concert Sonikem & Tyla Lauren à Paris

Performance Dj et chanteuse live !

A l'occasion de la sortie de son tout nouveau single sorti le 4 avril dernier, Sonikem Official nous fait l'immense plaisir d'inviter la talentueuse Tyla Lauren pour une performance en live au club !!!

Premier single d'une série de titres qui sortiront respectivement en Mai et Juin avant la sortie de son album au mois de septembre, Sonikem Official propose une tonalité plus clubbing.

Infos réservation :

Tél. 01.40.39.00.18 - Email. reaschatelet@cafe-oz.com