Plus d'infos sur le concert Shemale Trouble #8 à Paris

Vendredi 24 février de l'an 2017, on va secouer les fesses jusqu'à faire trembler les murs de la Trump Tower New York

Au programme :

[NIVEAU -2 ]

?? Egoprisme proposera un combo Paris-Brest à base de darkwave ultra mélodique et surpuissante digne des plus grands pâtissiers. Après deux EP sortis sur le label indépendant Beko (The KVB, Tropic of Cancer), le projet Brestois vient de sortir son 3eme EP qu'il présentera sur scène obviously

https://soundcloud.com/egoprisme

https://egoprisme.bandcamp.com/

?? Betty Bensimon (HOUSE OF MIZRAHI)

Ancienne membre du collectif Girls Girls Girls, elle est l'étoile montante de la scène parisienne. Dans son agenda ultra chargé, on compte son émission bimensuelle sur Rinse France et ses soirées BONUS STAGE. Elle a aussi pour habitude d'accompagner la HOUSE OF MIZRAHI et elle nous proposera un set dancehall, grime, voguing.

https://soundcloud.com/djbetty

?? Emeraldia Ayakashi (Madame Rap)

Emeraldia baigne dans un univers éclectique et pointu. La belle à la crinière rebelle et péroxydée surprend toujours là où on ne l'attend pas. Polyvalente, polyglotte, bloggeuse, soundesigneuse, elle a notamment co-fondé le site MADAME RAP dont le but est de mettre en valeur les femmes dans le hip hop. En toute logique, elle nous livrera un set 100% hip hop

https://soundcloud.com/emeraldiaayakashi

?? Nana Benamer (ICÖNE A JAMAIS)

Artiste-performeuse, auteure-compositrice aux chansons mélancoliques, Nana prépare actuellement son 1er album. Elle nous proposera un set grime, dubstep qui devrait vous électrifier les cheveux.

https://soundcloud.com/chahine-icone

[NIVEAU -1]

?? Sophie Morello B2B SOPHIA MORELLI (La Kidnapping)

Les 2 soeurs siamoises aux commandes de la soirée la plus in de la capitale (après la nôtre) seront en B2B. On leur a interdit de lancer de la mortadelle, alors ce sera tofu.

https://soundcloud.com/la-kidnapping

?? Jack France, créature résidente aux soirées londoniennes Inferno et GOLD DIGGERS, tout de latex vêtue, pour un set 100% techno à gogo.

https://soundcloud.com/jackfrancejackfrance

PUSSYLICIOUS (SHEMALE TROUBLE)

-----------------------------------------------------------------------------

SH??A?? ??Ø????, collectif composé exclusivement de personnes trans. SOIRÉE TRANS-ENCOURAGED + CISFRIENDLY

PAF : 8 $

Bières à 4 $ / Hard drinks : 7 $

? CUM AS YOU ARE ?

?? transchasers/machos/fachots NOT WELCOME ??

-----------------------------------------------------------------------------

