Plus d'infos sur le concert Roger Biwandu à Paris

Hard Bop drummer at the max !

Il a joué aux côtés d'artistes tels que Biréli Lagrène, Jacques Higelin, ou Jeff Beck avant de devenir en 2007 l'un des batteurs de Hard Bop les plus recherchés !

He played with great musicians such as Biréli Lagrène, Jacques Higelin, or Jeff Beck and became in 2007 one of the most established hard bop drummer !

Infos réservation :

Réservez en ligne Tél. 0142332288