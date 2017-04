Plus d'infos sur le concert Robin Antunes, Electric Struggle à Paris

LE BAISER SALE JAZZ CLUB 1049705-06-07 PRESENTE

Robin Antunes violon, Renan Richard sax soprano et ténor, Paul Cépède guitare électrique, Roman Maresz piano/claviers, Swaéli Mbappé basse, Clément Cliquet batterie Depuis ses débuts, Robin Antunes baigne dans un univers musical varié. Né de parents musiciens classiques, amoureux de pop et de rock progressif, il commence le violon à 5 ans. Après un solide parcours classique au conservatoire, il entre dans le département jazz et musiques improvisées du CRR de Paris en 2013 puis au CNSMDP en 2016. Il se constitue en Juin 2015 un groupe, aux côtés de jeunes loups de la scène parisienne, pour distiller un jazz énergique, nerveux et exalté.