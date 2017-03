Plus d'infos sur le concert Ray Colom Quartet Feat Jure Pukl, Joe Sanders & Greg Hutchinson à Paris

Groovy spanish quartet !

Le trompettiste Raynald Colom mêle parfaitement le groove à la musique traditionnelle espagnole. Il est à la tête d'un quartet All-Star !

The trumpet player Raynald Colom mixes perfectly groove with the traditional spanich music ! He's also the leader of an amazing quartet composed by jazz superstars.

Infos réservation :

Réservez en ligne Tél. 0142332288