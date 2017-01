Plus d'infos sur le concert Premiers Feux Baroques à Paris

Le billet du concert donne accès au musée le jour même.

Tarif Adhérent Louvre : Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Louvre FamilleVox Luminis joue Bach, HaendelNés tous deux en 1685, Bach et Haendel abordent l'un comme l'autre le XVIIIe siècle naissant en conquérants. Quand le premier fait en 1707 la preuve de tout son talent de compositeur dans la cantate Christ lag in Todesbanden pour obtenir le poste d'organiste à Mühlhausen, le second fait le voyage d'Italie et impressionne fortement Rome lors de la création de son Dixit Dominus. Deux pièces de démonstration, magnifiées par Vox Luminis, l'un des meilleurs ensembles de la scène baroque actuelle.Le billet du concert donne accès au musée le jour même !