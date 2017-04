Plus d'infos sur le concert Omer Klein à Paris

Amazing pianist presents his new album « Sleepwalkers » !

Le pianiste israélien, devenu musicien incontournable de la scène new-yorkaise puis allemande, présente son 7ème album « Sleepwalkers ». Evènement !

Israeli pianist, established on the New-York jazz scene and then on the german scene, presents his seventh album Sleepwalkers. Amust !

