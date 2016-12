Plus d'infos sur le concert Nytp By Sonikem à Paris

NYTP : THE soirée !!!

Toujours entre New York à Paris, Sonikem pose ses platines une fois par mois au Oz Club pour y jouer les dernières nouveautés House, Hip Hop, Open format et Urban hits. Be there !!!!

ENTREE 15? AVEC CONSO

Site web : http://www.cafe-oz.com/fr/chatelet

Infos réservation :

Tél. 01.40.39.00.18 - Email. reaschatelet@cafe-oz.com