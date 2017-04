Plus d'infos sur le concert Mammal Hands à Paris

Hypnotic fusion of jazz, folk and electronica !

Le trio anglais sort « Floa », un deuxième album hypnotisant au croisement du jazz, de la folk et de l'électro. A découvrir absolument !

This trio presents Floa, an hypnotic second album at the crossroads of jazz, folk and electronic music ! A must to discover !

Infos réservation :

Réservez en ligne Tél. 0142332288