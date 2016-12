Plus d'infos sur le concert Lucky Peterson Love Song à Paris

Le concert Lucky Peterson Love Song a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Featuring Tamara TRAMELL

Lucky Peterson est un artiste à trois facettes : guitariste, chanteur, jouant de tous les claviers. Il a le don musical, lui qui fut immergé dans les douze mesures dès son plus jeune âge, grâce en particulier à son père chanteur de blues et propriétaire d'un célèbre club, le Governor's Inn à Buffalo. Là faisaient halte de nombreux bluesmen dont Willie Dixon qui lui produisit son premier single 1, 2, 3, 4. Lucky Peterson n'avait que 5 ans et surprenait déjà par son talent. Adolescent il montre des dispositions pour les arrangements ; on fait appel à lui pour accompagner Little Milton BB King ou Albert Collins sur scène. Dans les années 80, grâce à son charisme naturel, il est considéré comme un des nouveaux talents du blues, prêt à assurer la relève. Mais il ne se laissera pas enfermer dans un carcan, multipliant les collaborations (Mavis Staple, Bootsy Collins...), faisant reculer les frontières du blues pour mieux régénérer le genre, apportant toute son énergie. Avec Lucky Peterson le blues est à la fois un explosif et une caresse.

