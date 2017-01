Plus d'infos sur le concert Lina Stalyte Quintet à Paris

Lina Stalyte s'est nourrie de voyages et d'influences musicales empruntées au jazz, à la nu- soul et à la pop.

Un amour fou de la note juste, mêlé à des réminiscences du folklore lituanien, offre un opus raffiné et groovy. Fait rare, Stalyte laisse entendre la musique des instruments : le vibraphone pourra côtoyer le piano qui se mêle parfois à un léger accent lituanien. Le plaisir de l'écoute est prolongé, par des mélodies aériennes qui vous bercent et qui, étrangement tiennent éveillé. Compositions arrangées par le pianiste Laurent Marode et le vibraphoniste Nicholas Thomas.

