Plus d'infos sur le concert Le Réveillon Brésilien ! à Paris

Le concert Le Réveillon Brésilien ! a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Formule spéciale : Dîner & Concert de la St Sylvestre

Le Duc s'envole au coeur de l?avant-garde brésilienne pour un passage exceptionnel dans la nouvelle année ! Exceptionnellement, le club ouvrira ses portes à 19h00, vous accueillant avec un apéritif, un délicieux dîner et cinq sets 100% brésiliens ! Que ce soit le Trio Corrente ou la formation de Munir Hossn, ces deux groupes s'inspirent des nombreux courants musicaux hétéroclites qui traversent l'Amérique latine comme la samba, l'Adarrum, l'Aruja ou encore le choro, les mélangent, les transcendent, et en font un jazz unique et novateur ! Pour plus d'informations sur cette formule spéciale et sur les détails de notre menu, rendez-vous sur notre site Ducdeslombards.com.

In order to celebrate the New Year, Le Duc des Lombards receives two groups who are transforming the brasilian jazz ! Exceptionally, Le Duc des Lombards will open its doors at 7pm, will receive you with an appetizer, a delicious diner and five sets 100% Brazilian! The Trio Corrente just as the Munir Hossn group are inspired by many Latin Amrica's musicals trends as the Samba, l'Adarrum, l'Aruja or the Choro. They mix it, turn it in something new and earn a unique jazz, between tradition and futur !

Plus d'informations d'ici quelques jours sur notre site ou par téléphone au 01 42 33 22 88 au sujet du menu spécial Brésil qui vous sera proposé et sur les boissons incluses dans la formule. Merci de nous préciser au moment de la réservation si vous êtes végétarien.

Ouverture des portes à 19h00, service diner à partir de 20h et 1er set du Trio Corrente à 20h30.

Votre billet vous permettra d'assister également au concert de Munir Hossn e Made In Nordeste à partir de 23h30 pour une soirée 100% brésil jusqu'au bout de la nuit !

Site web : http://www.ducdeslombards.com/scripts/concert.php?id_prog=6880

Infos réservation :

Réservations Tél. 0142332288