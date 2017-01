Plus d'infos sur le concert Le Premier Trio De Brahms à Paris

Après avoir détruit de nombreuses pages dont il ne s'estimait pas satisfait, Brahms ose enfin avec le Trio en si majeur publier sa première oeuvre de musique de chambre. Une manière pour le musicien âgé de vingt ans de s'inscrire dans la lignée de Beethoven, Schubert et surtout Schumann dont il vient de faire la rencontre. Preuve de son importance à ses yeux, Brahms la retravaillera quarante ans plus tard pour « peigner et arranger un peu les cheveux » de cette bouillonnante oeuvre de jeunesse. Vainqueurs du concours de l'ARD de Munich, les membres du Trio con Brio Copenhagen associent cette oeuvre au premier Trio de Chostakovitch, travail étonnant de maturité pour un étudiant de dix-sept ans.