Plus d'infos sur le concert Le Miracle Mendelssohn (2/2)) à Paris

Tarif Adhérent Louvre : Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Louvre FamilleIsmaël Margain, pianoAmaury Coeytaux, Perceval Gilles, violonsAdrien La Marca, Léa Hennino, altosYan Levionnois, violoncelleYann Dubost, contrebassejouent Mendelssohn-BartholdyA partir de 8 ansEnfant prodige et adolescent prodigieux, Felix Mendelssohn offre l'exemple d'un créateur parvenu dès quinze ans à sa pleine maturité. Équilibre de la forme, richesse de l'inspiration mélodique, verve rythmique : le musicien a mis la barre si haut dans ses premières oeuvres de musique de chambre qu'il ne pourra plus qu'égaler ses propres réussites par la suite. En deux concerts, la fine fleur de la jeune génération des musiciens français vous propose de plonger dans ce corpus étonnant et miraculeux.Le billet du concert donne accès au musée le jour même !