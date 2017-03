Plus d'infos sur le concert Laurent Maur & Emilie Calme Project à Paris

Flutiste, chanteuse et percussioniste, Emilie Calmé, accompagnée de Laurent Maur Harmoniciste incroyable, nous raconte une histoire qu'elle s'est forgée pendant ses voyages a travers le monde. Ensemble ils ont développé une couleur unique, par le mélange harmonieux et inédit des timbres de la flûte et de l'harmonica dans leur projet Duologie.

Une soirée hommage au quartet mythique west coast rassemblant le saxophoniste baryton Gerry Mulligan et le trompettiste Chet Baker. Une existence courte, quelques disques, un énorme succès en club (The Haig) comme sur disque et toujours aujourd'hui, un des groupes les plus connus des années 50.