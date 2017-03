Plus d'infos sur le concert La Claque #1 à Paris

*** VIENS À MA FÊTE SAPRISTI ***

Pour fêter le premier printemps de la Claque, BKPcollective t'invite à venir bouger ton corps et ta bonne humeur au Klub le vendredi 17 mars 2017 à 23h.

FESTIVE, DANSANTE et BIENVEILLANTE, la Claque te fait du bien à plusieurs endroits.

D'abord, la salle des fêtes. Elle accueille la house garage, soulfull et qui-te-fait-tapper-des-mains de papa Joss Moog, accompagnés par n.stal et Joe Lewandowski. On va essayer d'avoir un tapis, c'est tellement cool de danser sur un tapis.

Ensuite, la salle des fesses. Plus chill, elle sera animée par les mains agiles de High Five Magazine, qui débiteront jusqu'au matin des morceaux de groove fa?on roi du chillance.

Infos réservation :

Tél. 01.42.71.49.30