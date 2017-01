Plus d'infos sur le concert Julien Francomano à Paris

LE BAISER SALE PRÉSENTE

Olivier Gay trompette, Julien Dubois sax alto, Karim Blal piano, Thomas Posner cbasse, Julien Francoman batterie Après avoir partagé la scène et les studios avec LINLEY MARTHE, EMIL SPANYI, BORIS BLANCHET, FRANCIS MOZE, EMMANUEL BORGHI, MEDERIC COLLIGNON, RICK MARGITZA, Julien Francomano revient à la tête d un quintet énergique puissant son inspiration dans l'univers de TONY WILLIAMS, d 'HORACE SILVER et de V S O P . Dans la mythologie grecque, le Chaos est une entité primordiale d'où naît l'univers, dans le jazz le CHAOS, est défini par le NEW ORLEANS, nous rendons donc hommage au vieux style tout en ne le figeant pas dans le marbre