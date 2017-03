Plus d'infos sur le concert #jazzdedemain Vincent Tortiller Quintet à Paris

Theo Philippe sax, Joran Cariou claviers, Balthazar Naturel sax, Pierre Elgrishi basse, Vincent Tortiller batterie

"DAÏDA, créature mystique, source de multiples légendes, possède deux facettes : à la fois d'essence divine et mortelle. C'est un Dieu de Vie et de Mort...de quoi inspirer ce jeune quintet !

Influencé par Christian Scott, Joe Hisaishi ou encore Radiohead, DAÏDA c'est une formation un brin épique, distillant un jazz vivant et moderne qui emprunte à la musique actuelle son énergie et son efficacité"

Dans la famille Tortiller, le petit fils.

Nul doute que cette troisième génération des Tortiller n'est pas parvenue par hasard à la musique, et au jazz. Il lui a suffi de reprendre là où sa propre formation pouvait venir se combiner à la veine familiale.Vincent Tortiller est passé par les conservatoires, (Orsay, Clamart, Centre des musiques Didier Lockwood) et les orchestres, en particulier l'Orchestre des Jeunes Jazzmen de Bourgogne dont Franck, son père, a été à l'initiative. Aujourd'hui batteur, avec des musiciens de son âge, pour l'instant il développe une musique qu'on peut appeler d'affection, voire d'admiration pour des artistes dont il aime à composer des Tribute to quand il se produit dans les clubs.