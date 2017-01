Plus d'infos sur le concert Jam Session Hommage à Ellis Regina à Paris

FRANCOIS CONSTANTIN batterie/percus/leader invite : Mario Canonge piano, Felipe Cabrera basse, Annick Tangorra voix Les Jam Sessions sont le rendez-vous des mélomanes et musiciens, où rencontre, spontanéité, partage et improvisation sont les maîtres mots. Pour finir le mois une Jam Vocale. Tangorra a débuté au Baiser Salé avec à peine 20 ans.. « Quoi de Neuf Docteur .. ? » Depuis elle fait carrière et se délecte de venir chanter chaque fois qu'elle peut. Avec son projet ou en Jam Vocale, Générosité, expérience, énergie, & talent garantissent l'ambiance inégalable des Jams du lundi soir. Musiciens en quête d'émotions, n'hésitez pas. La jam du Baiser Salé sera « The Place To be ..» !!