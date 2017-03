Plus d'infos sur le concert Hommage à Wes Montgomery à Paris

SUNSET SUNSIDE (Lic: 1049451-52-53) présente

Richard Turegano - piano ; Jacques Vidal – c.basse ; Gilles Clément - guitare ; Eric Dervieu - batterie Après Django Reinhardt et Charlie Christian, Wes Montgomery est incontestablement l'un des guitaristes les plus importants de l'histoire du jazz. Tous les guitaristes de jazz (mais aussi de rock ou de blues) peuvent se revendiquer de son style unique, car il a en quelque sorte inventé le solo de guitare moderne en innovant avec son jeu en octaves et en accords. De 1959 jusqu'à son décès en 1968, il a eu un succès phénoménal. Son influence est incontestable, de George Benson à Jimi Hendrix, en passant par Grant Green ou John Mc Laughlin. Nous évoquerons sa carrière de guitariste, mais aussi de compositeur, en mentionnant ses enregistrements célèbres chez Riverside et Verve, et Gilles Clément ne manquera pas de nous faire une démonstration de son style unique et de sa fameuse technique du pouce (Wes Montgomery jouait sans médiator), entouré du formidable quartette du contrebassiste Jacques Vidal qui interprètera ses compositions les plus célèbres.