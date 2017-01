Plus d'infos sur le concert Hommage à Wayne Shorter et Vandojam à Paris

Concert hommage à Wayne SHORTER suivi d'une jam session !

Vandojam, 15 ans déjà ! Créée en 2002, la Vandojam fut rapidement reconnue pour sa qualité musicale. Aujourd'hui, ce rassemblement de tous les amoureux du jazz se déroule tous les mois, partout dans le monde. Paris, Lyon, New-York, Chicago, Londres, Berlin, Montréal, Los Angeles... on ne peut plus la manquer! A Paris, c'est bien sûr au Sunset-Sunside que vous avez le plaisir de retrouver Michael Cheret et la Vandojam depuis plusieurs années.

Site web : http://www.sunset-sunside.com/2017/1/artiste/1264/4258/

Infos réservation :

Tél. 01 40 26 46 60