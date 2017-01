Plus d'infos sur le concert Fusion : Stefan Filey à Paris

Concert live @ Café Oz Châtelet : JAZZ / BLUES / SOUL

FUSION MUSIC LIVE & JAM SESSION

Auteur, arrangeur, producteur et chanteur de ses chansons, Stefan Filey a grandi dans un monde de jazz, de gospel et de blues. Pendant 6 ans, ils donnent plus de 300 concerts partout en Europe.

Stefan fait des choeurs sur scène pour des artistes tels que Mariah Carey (Paris Bercy), Céline Dion (World Music Awards).

Considéré comme un des premiers chanteurs soul en France, Stefan sort son premier album en 2002, s'inspirant de grands chanteurs tels que Marvin Gaye, Stevie Wonder, Donnie Hathaway, Sly Stone, Al Green et Smokey Robinson. Il part alors en faire la promotion en donnant des concerts dans les Fnac à travers la France (20 dates) et notamment lors des premières parties de Bilal et d'Angie Stone à l'Elysées Montmartre (Paris). En fait, Stefan a ouvert les portes pour les chanteurs fran?ais de soul musique... Il sort ensuite deux autres albums, dont le dernier mêle influences soul et beatmaking.

Entrée libre !!!!!

