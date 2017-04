Plus d'infos sur le concert Fusion Live // Waqke à Paris

Fusion - Music Live accueille la talentueuse Waqke !

Fusion - Music Live accueille une artiste de la nouvelle scène Soul fran?aise et vous invite à découvrir son univers : entre puissance et douceur, Waqke invite, au fil de ses titres, à la découverte de ses influences Funk, R'N'B et caribéennes avec des mélodies bien à elle. ENTREE LIBRE

Infos réservation :

Tél. 01.40.39.00.18