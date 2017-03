Plus d'infos sur le concert Fusion // Baptiste Defromont à Paris

CONCERT LIVE - AFTERWORK

Auteur, compositeur et interprète Pop Rock, BAPTISTE DEFROMONT s'était fait remarquer lors de la saison 2 de The Voice. Son premier album F.I.A.R.S. - EP (sorti en 2015) est d'une superbe intensité avec des titres majeurs comme Fly away, Fall in a red sea, For a friend, Héros... Ce jeudi, il nous fait le plaisir de prendre la scène de la Fusion Music Live, accompagné de Greg Emonet à la guitare, Alex Monpart à la basse et Aif G à la batterie.

ENTREE LIBRE

Infos réservation :

Tél. 01.40.39.00.18