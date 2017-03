Plus d'infos sur le concert Fusion : Amen Viana & Friends à Paris

FUSION MUSIC LIVE & JAM SESSION

Rock / Blues / Funk, c'est évidemment avec Amen Viana, Francois Aif-g et Alex Monpart que la FUSION débute ce mois de printemps ! Chaque jeudi, au Café Oz Châtelet, plus qu'un concert, c'est un véritable moment de partage entre passionnés de musique et de good vibes ! A suivre, le set Old School de Dj Master Greg.

ENTREE & ESPRITS LIBRES

Infos réservation :

Tél. 01.40.39.00.18