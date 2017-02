Plus d'infos sur le concert Fantasio à Paris

Fantasiode Jacques OffenbachOpéra-comique en trois actes sur un livret de Paul de Musset. Créé à l'Opéra Comique en 1872. L'étudiant Fantasio rêve de changer de vie. Justement, le bouffon du roi vient de mourir : s'il prenait sa place ? Or personne n'aimait plus le défunt que la princesse Elsbeth, promise par son père à une union politique avec le prince de Mantoue. Le jeune bouffon va amener la princesse à écouter son coeur. Jusqu'où se laissera-t-elle séduire ? Offenbach devait à Musset l'un de ses premiers succès, La Chanson de Fortunio. Un Fantasio remanié par le frère du poète avait de quoi le faire rêver, avec ses couleurs romantiques. Mais la création de 1872 suivait la défaite de Sedan : le public rejeta la prétention d'Offenbach à faire autre chose que de l'opérette. La partition de Fantasio fut recyclée dans Les Contes d'Hoffmann, puis disparut en partie dans l'incendie de l'Opéra Comique. Reconstituée en 2013, elle est aujourd'hui confiée à Laurent Campellone et Thomas Jolly, dont le travail dramaturgique a été rendu public dès ses prémices en 2015, avec les « Chroniques de Fantasio », encore visibles sur le site internet de l'Opéra Comique. L'Opéra Comique crée Fantasio au Théâtre du Châtelet, qui fermera ensuite pour travaux. Comme les échafaudages, l'esprit collaboratif maintient la jeunesse des institutions... L'Opéra Comique n'a-t-il pas déjà séjourné onze ans sur cette même place du Châtelet, fin XIXe, pour raisons de chantier ? L'histoire continue! Direction musicale, Laurent Campellone Mise en scène et décors, Thomas Jolly Collaborateur artistique, Alexandre Dain Avec Marianne Crebassa, Franck Leguérinel, Marie-Eve Munger, Jean-Sébastien Bou, Loïc Félix, Alix Le Saux, Philippe Estèphe, Enguerrand de Hys, Kevin Amiel, Flannan Obé Choeur Aedes Orchestre Philharmonique de Radio France