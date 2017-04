Plus d'infos sur le concert Don Menza Quartet Invites Nicole Herzog à Paris

Amazing american quartet !

Un mélange de cultures musicales réussi lorsque le quartet américain du saxophoniste ténor Don Menza invite la chanteuse afro-suisse, Nicole Herzog !

Perfect blend between the American Quartet of Don Menza and the Afro - Swiss singer Nicole Herzog !

