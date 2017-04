Plus d'infos sur le concert Cynthia Abraham Project à Paris

LE BAISER SALE JAZZ CLUB 1049705-06-07 PRESENTE

Cynthia Abraham voix, suprises + Guest.. Guidée par l'idée que la voix est un instrument à part entière, la jeune chanteuse de 24 ans intègre la prestigieuse troupe de Gospel pour 100 voix, continue sa résidence (4ans) au "Baiser Salé" depuis 2013, rejoint le groupe vocal des « Selkies », et parrallèlement donne vie à deux projets originaux : Le Cynthia Abraham Duo, et le Cynthia Abraham Quintet, dans lequel s'harmonisent guitare, piano, contrebasse, batterie et chant lead, dans une ambiance dynamique et feutrée, jazz-caraibe, mâtinée d'influences soul et de grooves chaloupés. Cynthia enregistre son premier album « Petites voix », en 2015. Elle mélange l'envoutement et la douceur des harmonies du jazz avec la chaleur et la transe des musiques caribéenne, en vous susurrant à l'oreille de douces chansons, dévoilant ce que lui murmurent ces petites voix... Cynthia est un monde de création, d'improvisation, un monde dont le talent ne demande qu'à être découvert ...