Plus d'infos sur le concert Collegium Vocale Gent - Herreweghe à Paris

DOROTHEE MIELDS, soprano ALEX POTTER, alto THOMAS HOBBS, ténor PETER KOOIJ, basse CHOEUR ET ORCHESTRE DU COLLEGIUM VOCALE GENT PHILIPPE HERREWEGHE, direction Cantates de la Réforme Johann Sebastian Bach Cantate BWV 4 "Christ lag in Todesbanden" Cantate BWV 79 "Gott der Herr ist Sonn und Schild" Cantate BWV 80 "Ein feste Burg ist unser Gott" Le 31 octobre 1517, Martin Luther placardait sur la porte de l'Église de la Toussaint de Wittemberg les 95 thèses dénonçant le commerce des indulgences de l'Église catholique, marquant le début de la Réforme. Pour marquer le 500e anniversaire de cet événement, Philippe Herreweghe a choisi 3 cantates faisant référence aux chorals écrits par Luther (notamment les très célèbres BWV 4 « Christ lag in Todesbanden » et BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott », dont le choral est considéré par Heinrich Heine comme la « Marseillaise de la Réforme »).