Plus d'infos sur le concert Alex LB /Spectacle Indocile à Paris

INDOCILE ou la promesse d'une nuit de Rock, de confidences, de rencontres improbables, qui finirait au jour levant...

«Break up» ouvre le bal comme on ouvre les portes d'un club de rock américain, entre les 70's et 2017, et donne le ton de la passion, fort et troublant. Avec «Baby», c'est un coup de vernis sur la nuit qui s'emballe et qui met en lumière un éphèbe à la sexualité complexe et assumée... Puis vient «Le nouveau monde» qui explose aux oreilles, éblouissant comme le soleil des petits matins aux yeux des danseurs nocturnes, violent mais salvateur, et qui dans la crainte d'un avenir sombre se demande vers où va l'homme... L'éponyme «Indocile» vous emmène vers Alex et le reflet de son intimité profonde, pour finir dans «Les manèges éteints» sauvé par l'Amour quel qu'il soit, face au tourbillon dans lequel on se perd parfois... Dans ce climat revu pour l'occasion, Alex propose plusieurs titres inédits, confirme sa fidélité à David Bowie et assume son petit «je ne sais quoi» de Chrissie Hynde.

Elle sera accompagnée par Kévin Chamotte, Yani Lotta, et Gabriel Vigne.

Site web : http://www.alexlbmusic.com

