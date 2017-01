Plus d'infos sur le concert 42nd Street à Paris

Le concert 42nd Street a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

42ND STREET 42e RUE Musical en 2 actes En anglais surtitré Nouvelle production du Théâtre du Châtelet Créé à Broadway en 1980 au Foxwoods Theatre Musique Harry Warren Lyrics Al Dubin Livret Michael Stewart, Mark Bramble D'après le roman de Bradford Ropes Mise en scène et chorégraphie Stephen Mear Décors et costumes Peter McKintosh Lumière Chris Davey Devenu en moins d'une décennie le temple du musical à Paris, le Théâtre du Châtelet poursuit son exploration des grandes oeuvres du répertoire. Cette comédie musicale lève le voile sur les coulisses d'une industrie du spectacle en pleine effervescence. À travers des histoires d'amour, d'argent et de compétition, on assiste à l'élaboration d'une revue depuis sa création au soir de la première. En 1933 à Broadway les auditions sont presque terminées pour le nouveau spectacle Pretty Lady. Billy Lawlor qui est engagé pour l'un des rôles principaux de la revue, remarque une jeune chanteuse, Peggy Sawyer, fraichement arrivée à New York. Il tente de la charmer et finit par obtenir un rendez-vous avec elle. Il lui explique qu'elle a raté les auditions mais qu'il peut l'aider à intégrer la troupe du spectacle en la présentant au chorégraphe Andy Lee. Celui-ci la refuse ne voulant pas perdre de temps avec la nouvelle conquête de son ami, puis, plus tard, après l'avoir vu danser, il décide de lui confier un second rôle. La star du spectacle est l'actrice Dorothy Brock. Sa carrière sur le déclin ne l'a pas empêchée d'obtenir le rôle principal car son compagnon finance une grande partie du spectacle. Un soir d'ouverture, Peggy tombe sur Dorothy qui se casse la cheville, le metteur en scène va finalement demander à Peggy de la remplacer, faisant d'elle la nouvelle vedette du show.