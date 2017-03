Plus d'infos sur le 3ème Parcours. Concerts-promenades à Paris

Tarif Adhérent Louvre : Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Louvre Famille3ème parcoursConcerts-promenades de John Zorn et de ses musiciensBill Frisell, guitareKenny Wollesen, batterieCarol Emmanuel, harpeGnostic PreludesJohn Zorn, saxophoneTyshawn Sorey, batterieFigure majeure et prolifique de la musique d'aujourd'hui, John Zorn est un compositeur, improvisateur, saxophoniste, clarinettiste, producteur et arrangeur américain dont le répertoire échappe à toute classification. Entre jazz, musique contemporaine et rock, il a composé pour solistes, formations de chambre, orchestres symphoniques...Depuis quelques années, il initie des collaborations avec de grands musées américains (Met et MoMa de New York, LACMA de Los Angeles) pour déployer sa constellation musicale dans des espaces muséaux et établir des dialogues surprenants entre musique et arts visuels. C'est ce qu'il fera au Louvre avec trois parcours musicaux exceptionnels dans le musée fermé.