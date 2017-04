Plus d'infos sur le concert Zlata Chochieva à Paris

Zlata Chochieva a été l'élève de Mikhaïl Pletnev. Ses disques pour Piano Classics, consacrés à Rachmaninov (les Études-Tableaux en 2015) et à Chopin (les Études en 2014), ont frayé sa voie dans le répertoire romantique.

Jouer à seulement 7 ans le Concerto n°17 de Mozart dans la grande salle du Conservatoire de Moscou n'est pas à la portée de tous. Ce le fut à celle de Zlata Chochieva. La protégée et l'élève de Mikhail Pletnev puis de Jacques Rouvier au Mozarteum de Salzbourg engrangera rapidement les prix et les distinctions. Aujourd'hui, la pianiste moscovite a imposé son nom sur la scène internationale. Et à 31 ans, l'ex-enfant prodige a signé des enregistrements ayant raflé les suffrages critiques (ses Études de Chopin ont marqué les esprits tout comme ses disques consacrés à Rachmaninov). L'impressionnante technique de la virtuose moscovite, comme sa sonorité si personnelle et ronde sont à déguster lors de son récital qui convoque Prokofiev (Sonate n°2 op. 14), Schumann (Humoresque op.20), Scriabine (Sonate n°9 « Messe noire ») et Chopin (Douze Études op. 25).

