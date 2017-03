Plus d'infos sur le concert Wax Tailor à Paris

AGDL (2-119583 ; 3-119584) PRESENTE CE CONCERT

Après un Trianon complet, WAX TAILOR prend possession du Zénith ! Plus de 10 ans que Wax Tailor trace sa route sur des chemins de traverse, 4 albums, 2 doubles albums live, près de 600 concerts, souvent à guichet fermé, dans plus de 50 pays, le tout en parfaite indépendance. Aussi à l'aise sur les grandes scènes de festival qu'associé à un orchestre symphonique, la réputation scénique de son groupe n'est plus à faire. Le tailleur de cire revient à l'automne avec un nouvel album imaginé sur la route, durant sa dernière tournée aux US, un road trip musical sous influences soul, blues et autres sonorités du grand ouest. Il donnera la primeur de cette nouvelle création en France, accompagné sur scène par son équipe et quelques nouveaux visages Personnes à mobilité réduite : 01 42 18 14 13