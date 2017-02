Plus d'infos sur le concert Venise Millenaire à Paris

Concert vocal

VENISE MILLENAIRE

Jordi Savall





Oeuvres de Marcabru, Guillaume Dufay, Adrian Willaert, Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi et Antonio Vivaldi



Hespèrion XXI

Le Concert des Nations

La Capella Reial de Catalunya

Ensemble Panagiotis Neohortis



Jordi Savall, direction, viole

Hanna Bayodi-Hirt, soprano

Vivabiancaluna Biffi, mezzo-soprano

David Sagastume, contre-ténor

Lluis Vilamajó, ténor

Furio Zanasi, baryton

Daniele Carnovich, basse





En mille ans, Venise s’est imposée comme un carrefour entre l’Orient et l’Europe. Ce sont toutes les influences que Jordi Savall fait entendre dans ce programme : chants spirituels et profanes des traditions orthodoxes de Byzance, taksim d’Istanbul et de l’Empire ottoman, musiques grecques, sépharades...





