Plus d'infos sur le concert Tanière [tnr03] à Paris

Tanière, c'est le repaire house de Horde !

Tanière : Lieu de refuge et de retraite dans lequel on se terre, où l'on choisit de vivre à l'écart.

Pour cette troisième édition, on a décidé de rameuter une équipe de coyotes issus de différentes bandes, toutes certifiées dans les domaines du gros bordel et du bon son. Le tout dans une Tanière aménagée et décorée spécialement pour vous accueillir et vous mettre doux.

Site web : http://www.letrabendo.net/taniere-tnr03/

Infos réservation :

Digitick Tél. 01 42 06 05 52