Plus d'infos sur le concert Sommer - Mahler - Rachmaninov à Paris

Concert symphonique

JANSONS / MEIER

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Mariss Jansons , direction

Waltraud Meier, mezzo-soprano

Vladimir Sommer

Gustav Mahler

Entracte

Sergueï Rachmaninov

Danses symphoniques

Les apparitions du chef letton se font rares. À la tête du remarquable orchestre de la Radio bavaroise, il nous entraîne dans le tourbillon fantastique de Rachmaninov et les poignants Kindertotenlieder de Mahler, avec en soliste la grande Waltraud Meier.



L’Orchestre de la Radio bavaroise figure au rang des plus belles formations d’Europe. Depuis sa création en 1949, seuls cinq chefs s’y sont succédé : une fidélité gage d’excellence. Après Jochum, Kubelik, Davis et Maazel, Mariss Jansons le dirige depuis 2003. Il défend avec ce mélange de feu, de rigueur, d’inspiration, de dévotion à la musique qui le caractérise la rare Antigone (1957) de Vladimir Sommer, compositeur tchèque décédé en 1997, au style d’une noirceur teintée d’une étonnante charge émotionnelle. Waltraud Meier met son talent au service d’un des cycles les plus poignants de Mahler, avant que ne retentissent les spectaculaires et nostalgiques Danses Symphoniques de Rachmaninov.

