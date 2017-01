Plus d'infos sur le concert Quartiers Latins à Paris

QUARTIERS LATINSSolistes de l'Ensemble intercontemporain Claude Debussy Première Rhapsodie pour clarinette et piano Bruno Maderna Viola pour alto Olivier Messiaen Le Merle noir pour flûte et piano Philippe Schoeller Madrigal pour quatuor avec piano Luciano Berio Sequenza I pour flûte Maurice Ravel Sonate pour violon et violoncelle Matteo Franceschini Oeuvre nouvelle pour six musiciens (création mondiale, commande de l'Ensemble intercontemporain et du Wigmore Hall, avec le soutien d'André Hoffmann - Une fondation suisse de mécénat) * Programme et distribution donnés sous réserve de modification * Afin de préparer votre venue et de faciliter les contrôles liés au plan Vigipirate renforcé à la Philharmonie de Paris, nous vous remercions de vous présenter aux entrées en avance.

