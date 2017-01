Plus d'infos sur le concert Pump Up The Volume - Soul Train Edition : Jim Irie à Paris

SOUL TRAIN EDITION

Fuuuuunky time!

Ambiance Motown sur le parc de la Vilette pour une édition placée sous le signe de l'afro, des paillettes et boules à facettes de la célèbre émission Soul Train. On investit à la folie paris qui sera spécialement redécorée pour l'occasion.

Get dooooown with the Pump Up The Volume 90's crew for some proper Disco, Funk & Soul action! Pssst, it's free.

DJ SETS

- Jim Irie (Discomatin)

Jim fait partie de ceux que l'on appelle hédoniste de la Disco. Connu pour ses activités de disquaires, il est aussi excellent DJ avec 2 émissions de radio à son actif sur Le Mellotron et Rinse France. Pas de soucis à se faire quant au déhanché de votre boule.

- Pump Up The Volume 90's

(NASAMANN x The Speeler x EAST INDIA CO.)

Arrivée en moonwalk derrière le booth, on se la joue Disco/Funk pour cette fois-ci. 100% good vibes garanties.

PUMP UP THE WHAAAAAAAAAAAAT?

The volume guys!

Chaque mois, les skeuds de house, funk, acid et sonorités groovy s'enchaînent au rythme de danseurs curieux et avertis.

Osez la faille spatio-temporelle et prenez goûts aux plaisirs de la vie.

- Chicago, Soulful & Ghetto House

- - UK Funk, Italo Disco & Modern Soul

- - - Knuckles Vibes, Kerri's Groove & Trent Feelings

On s'échauffe en musique, laissez parler la playlist : http://bit.ly/1UhnUml

? STRICTLY HAPPY FACES, PLEASE! ?

