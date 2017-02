Plus d'infos sur le concert Piers Faccini à Paris

PIERS FACCINII Dreamed An Island" * Programme et distribution donnés sous réserve de modification * Afin de préparer votre venue et de faciliter les contrôles liés au plan Vigipirate renforcé à la Philharmonie de Paris, nous vous remercions de vous présenter aux entrées en avance.

Site web : http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/16712

Infos réservation :

Billetterie de la Philharmonie de Paris Tél. +33144844484 - Email. contact@cite-musique.fr