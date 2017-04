Plus d'infos sur le concert Orchestre De Paris

OEuvre d'un génie de vingt ans, le Premier Concerto de Chopin charme par son souffle ardent, ses douces cantilènes, ses traits brillants, tandis que la grandiose Huitième Symphonie de Chostakovitch impressionne par son expression épique et tragique.

Le Premier Concerto de Chopin, oeuvre d'un compositeur surdoué, déploie des difficultés redoutables, tout en n'oubliant jamais de chanter la terre natale du compositeur, la Pologne. Déjà fidèle artiste invité de l'Orchestre de Paris, Jan Lisiecki se mesure à ce sommet pianistique. Plus à l'Est encore, la titanesque Huitième Symphonie de Chostakovitch, un de ses chefs-d'oeuvre. Composée en pleine guerre, en 1943, elle relève tout autant de l'expérience humaine que de l'épopée musicale : un continent immense parsemé de paysages glacés, théâtre de combats furieux, de chocs sauvages, lieu de résignation, d'espoirs et de joie. Un orchestre entre exubérance et désolation, transe et méditation.

