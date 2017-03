Plus d'infos sur le concert Orchestre De Paris

Joyau de la géniale série des concertos pour piano de Mozart, le Concerto n° 22 irradie d'une tendresse unique, tandis que le Requiem allemand fait retentir sa grandeur sacrée, aux dimensions humaines, sous la baguette de Christoph von Dohnányi.

Le Concerto pour piano n° 22, un des plus attachants de tous, s'apparente à un miracle de finesse et de tendresse. Emanuel Ax, musicien complet, partenaire des plus grands, s'en empare avec sa sensibilité habituelle. Si Brahms n'a jamais écrit d'opéras, il est l'auteur d'une des oeuvres chorales les plus inspirées de l'histoire de la musique. Son Requiem allemand, ouvrage profondément humaniste, marque par un mélange de grandeur et d'intimisme qui n'appartient qu'à lui. À la tête des musiciens et du choeur - auquel est dévolu un rôle de première importance-, Christoph von Dohnanyi, ami de longue date de l'orchestre et musicien plus-que-parfait.

