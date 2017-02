Plus d'infos sur le concert Orchestre De Paris

Truls Mørk s'empare du plus chaleureux des concertos pour violoncelle, avant que la Cinquième Symphonie de Prokofiev n'explose de toute sa puissance et de son allégresse.

OEuvre emblématique du ro...

OEuvre emblématique du romantisme slave, le Concerto de Dvorák reste un des préférés des violoncellistes, qui peuvent donner libre cours à leur virtuosité, avec une large palette de couleurs et de sentiments. Sensible à son lyrisme chaleureux, le public lui fait fête, particulièrement quand un soliste de la trempe de Truls Mørk lui rend justice. Jubilatoire, la Cinquième Symphonie est, avec la Première, la plus jouée de toutes les symphonies de Prokofiev : puissance majestueuse de l'Andante, mordant de l'Allegro marcato, Adagio mettant les cordes en fusion. À la tête de l'orchestre, Jaap van Zweden. un chef dont l'irrésistible ascension le propulse dans deux ans à la tête du New York Philharmonic.

Lieu : Grande salle - Philharmonie

Site web : http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/16701

